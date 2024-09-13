Вэнс раскрыл, в чем состоит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

План по урегулированию конфликта на Украине кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа включает создание зон демилитаризации и предоставление Киеву нейтрального статуса, рассказал кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.
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