WSJ: ВСУ могут ударить ATACMS по объектам в Ростовской области

19 и 21 ноября враг уже применял ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь России.ВСУ могут ударить ATACMS по объектам в Ростовской области, пишет в своём свежем материале американское издание The Wall Street Journal.
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