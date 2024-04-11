Прокурорская проверка стартовала из-за крупного пожара на складе в Чите

На месте, где горел склад на площади 1000 квадратных метров, работает прокурор Ингодинского района.Сегодня, 11 апреля, на место ЧП улице Логовой в Чите с проверкой приехал лично прокурор Ингодинского района столицы Петр Петраков.
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