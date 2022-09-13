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Битва за Славянск: ВСУ делают из поселков укрепрайоны

Битва за Славянск: ВСУ делают из поселков укрепрайоны

Армия Зеленского вгрызается в землю Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Временные успехи украинских сил объясняются тем, что в Харьковской области Киев закидал российские укрепрайоны трупами, бросив в атаку тысячи необстрелянных новобранцев.

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