Сообщается, что Алексея Копайгородского задержали сегодня в ночь на 25 сентября в Луганске (на СВО он отправился не так давно добровольцем).
Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Ткаченко
Не долго длилось воровское счастье, На нарах годы проведешь свои. Посему всем желаю не совершать опрометчивых поступков и тогда никого не сгубит никакая жадность.
Ответить
20 час.
Любовь Ткаченко
Жадность приводит к потере смысла жизни. Человек должен научиться контролировать свои желания и стремиться к более высоким ценностям, таким как духовное развитие и гармония с окружающим миром.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии