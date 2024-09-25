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Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Сообщается, что Алексея Копайгородского задержали сегодня в ночь на 25 сентября в Луганске (на СВО он отправился не так давно добровольцем).

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Не долго длилось воровское счастье, На нарах годы проведешь свои. Посему всем желаю не совершать опрометчивых поступков и тогда никого не сгубит никакая жадность.
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20 час.
Любовь Ткаченко
Жадность приводит к потере смысла жизни. Человек должен научиться контролировать свои желания и стремиться к более высоким ценностям, таким как духовное развитие и гармония с окружающим миром.
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20 час.

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