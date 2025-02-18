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МТС развернула мобильную связь на полярных станциях «Мирный» и «Восток»

МТС развернула мобильную связь на полярных станциях «Мирный» и «Восток»

Компания МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — «Восток», где находится южный полюс холода, и «Мирный», сообщает пресс-служба российского оператора связи.

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