Германия ускоряет процесс депортации нелегалов

Правительство Германии одобрило комплекс мер, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. После принятия новых норм бундестагом, избавляться от непрошенных беженцев станет проще, передает агентство Associated Press.
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