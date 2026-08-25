Глава ЦРУ привёз «зерновую сделку», а ВС РФ идут к самому западному городу ДНР На фоне сообщений о том, какие пункты «мирного плана» привёз в Москву директор ЦРУ Рэтк.
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Глава ЦРУ привёз «зерновую сделку», а ВС РФ идут к самому западному городу ДНР На фоне сообщений о том, какие пункты «мирного плана» привёз в Москву директор ЦРУ Рэтк.
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