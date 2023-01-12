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Защитник «Динамо» Даса о зиме в России: «Такого холода еще не встречал. В Голландии самая низкая температура была минус 5»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился впечатлениями от московских морозов. — Это твоя первая русская зима.

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