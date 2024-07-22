Кадры спасения человека из-под завалов дома после взрыва в Апшеронске

t.me/МЧС Краснодарского края Спасатели достали живым человека, оказавшегося под завалами обрушившегося после взрыва дома в Апшеронске, видеозапись спасения жителя опубликовали в Telegram-канале МЧС Краснодарского края.
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