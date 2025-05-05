Краснинское шоссе планируют отремонтировать за два года и 165 млн. рублей

Завершился поиск подрядчика для ремонта Краснинского шоссе в Смоленске В областном центре в течение двух лет планируется провести капремонт Краснинского шоссе на участке, протяженность которого составляет 1,78545 километра.
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