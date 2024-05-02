Дачно-огородные...
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Дачно-огородные радости

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Маковый творожник

Маковый творожник

Хочу предложить вам попробовать необыкновенно нежный и вкусный маковый творожник. Этот пирог очень необычный - песочная, рассыпчатая основа и верхушка изумительно сочетаются с толстым слоем нежного и ароматного маково-творожно-манного слоя.

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