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Прошлое, настоящее и будущее: россияне назвали главные символы страны

Прошлое, настоящее и будущее: россияне назвали главные символы страны

Россияне видят символы России в связке прошлого и будущего — от классики литературы до атомных ледоколов.

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