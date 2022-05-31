«Псевдокоммунист» Алексей Павлов и его сомнительная тушенка в эпицентре правоохранительных и налоговых органов

В распоряжении редакции оказались документы, согласно которым прокуратура Смоленской области направила требование руководителю СУ СК России по Смоленской области об устранении нарушений федерального законодательства и активизации предварительного следствия по группе уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы МО «Гагаринский район» Смоленской области Журавлева Р.