Вчера в Астрахани из-за двух ДТП пострадали 7 человек, опрокинулся автозак, а BMW врезался в столб

Аварии произошли за считанные часы на относительном небольшом пространстве Ленинского района. Вчера в Астрахани на территории Ленинского района в течение нескольких часов произошли два ДТП, в результате которых пострадали 7 человек.
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