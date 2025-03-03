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За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

В Суоми истерика политиков заставляет население вспоминать о всех прелестях нейтрального статуса Людмила Николаева Фото: AP/ТАСС Материал комментируют: Малек Дудаков Петер Хилтонен В Суоми заговорили о выходе из НАТО.

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Комментарии
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viach Россия
Даже читать не охота ти буйные фантазии.
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14 час.
лл
лина любимцева
Да кому нужна эта нищая Финляндия? Кому нужны их голые фьорды?
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Финляндия - страна не фьордов, а озер,  и не нищая (благодаря СССР и России, а также трудолюбию и аккуратности финнов). Но может такою стать, если и дальше будет занимать русофобскую позицию.
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11 час.
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