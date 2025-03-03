За что боролись? Финляндия боится стать первым выкидышем НАТО

Да кому нужна эта нищая Финляндия? Кому нужны их голые фьорды?

АС

Александр Сысоев

Финляндия - страна не фьордов, а озер, и не нищая (благодаря СССР и России, а также трудолюбию и аккуратности финнов). Но может такою стать, если и дальше будет занимать русофобскую позицию.