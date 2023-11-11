На Украине участились похороны снайперш ВСУ — The New York Times

Западные журналисты рассказали об ужасной судьбе женщин-снайперов, принимающих участие в зоне СВО.Роль снайпера в боевых действиях, несмотря на используемые в массовом порядке аритиллерию, беспилотники и крылатые ракеты, по-прежнему занимает немаловажную роль в боевых действиях.
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