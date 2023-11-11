Аким Воземчук

Еврей Зеленский планомерно уничтожает православных украинцев.По данным самих украинцев их было 50 миллионов ,осталось 20 миллионов и это, по мнению организаторов украинской бойни, ещё слишком много.Если Россия не поможет, то украинскому этносу конец.