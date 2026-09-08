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Анонс хоррора NEVERFED про жизнь монстра

Анонс хоррора NEVERFED про жизнь монстра

Анонсирована игра «NEVERFED» от команды «Lumamind Studio».Проект представляет собой экшен хоррор, где вы выступаете в роли монстра.

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