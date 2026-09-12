Она заменит МКС: Российская орбитальная станция уже через год получит долгосрочную программу экспериментов

Российские ученые уже формируют перечень исследований для новой орбитальной станции, которая должна перейти к самостоятельному полету после 2030 года Долгосрочная программа научных экспериментов для Российской орбитальной станции (РОС) должна быть сформирована примерно через год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым