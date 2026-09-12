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Она заменит МКС: Российская орбитальная станция уже через год получит долгосрочную программу экспериментов

Она заменит МКС: Российская орбитальная станция уже через год получит долгосрочную программу экспериментов

Российские ученые уже формируют перечень исследований для новой орбитальной станции, которая должна перейти к самостоятельному полету после 2030 года Долгосрочная программа научных экспериментов для Российской орбитальной станции (РОС) должна быть сформирована примерно через год.

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