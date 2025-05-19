Девушка пострадала в ДТП с микроавтобусом в Обнинске

В воскресенье, 18 мая, в Обнинске Калужской области произошло ДТП с микроавтобусом. Около 09:50 на проспекте Ленина водитель Volkswagen Transporter выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 21104» под управлениеим парня 2005 года рождения.