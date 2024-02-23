Овечкин впервые с 2018 года набрал очки в 10 матчах НХЛ подряд

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину впервые с 2018 года удалось оформить результативную серию из 10 матчей в одном розыгрыше чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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