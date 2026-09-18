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Царьград

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"Брентфорд" разгромил "Челси" со счетом 3:0 в матче АПЛ 18 сентября

"Брентфорд" разгромил "Челси" со счетом 3:0 в матче АПЛ 18 сентября

"Брентфорд" одержал победу над "Челси" со счетом 3:0 в матче пятого тура Английской Премьер-лиги. Матч прошел в Брентфорде.

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