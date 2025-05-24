На недавно прошедшей пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского станет ключевым при подписании мирных соглашений,На недавно прошедшей пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского станет ключевым при подписании мирных соглашений, касающихся разрешения текущего конфликта.