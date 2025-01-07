НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Nvidia представила семейство настольных видеокарт GeForce RTX 50, флагман оценён в $199...

Nvidia представила семейство настольных видеокарт GeForce RTX 50, флагман оценён в $199...

Nvidia представила семейство настольных видеокарт GeForce RTX 50, флагман оценён в $1999Знатоков истории Nvidia не удивить видеокартами, чья стоимость измеряется несколькими тысячами долларов, но если ранее это были специфические продукты для самых обеспеченных ценителей игровой графики, то январское обновление ассортимента игровых решений принесло GeForce RTX 5090 в качестве нового массового флагмана, и эту видеокарту компания оценила в $1999.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх