Nvidia представила семейство настольных видеокарт GeForce RTX 50, флагман оценён в $199...

Nvidia представила семейство настольных видеокарт GeForce RTX 50, флагман оценён в $1999Знатоков истории Nvidia не удивить видеокартами, чья стоимость измеряется несколькими тысячами долларов, но если ранее это были специфические продукты для самых обеспеченных ценителей игровой графики, то январское обновление ассортимента игровых решений принесло GeForce RTX 5090 в качестве нового массового флагмана, и эту видеокарту компания оценила в $1999.