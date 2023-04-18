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Пять заполненных авиационным топливом цистерн сошли с рельсов ночью в Петербурге

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Пять вагонов с авиационным топливом сошли с рельсов на территории четвертого парка станции Петербург–Московский–Сортировочная в ночь на 18 апреля в 01:35.

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