Пять заполненных авиационным топливом цистерн сошли с рельсов ночью в Петербурге

По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Пять вагонов с авиационным топливом сошли с рельсов на территории четвертого парка станции Петербург–Московский–Сортировочная в ночь на 18 апреля в 01:35.
По факту произошедшего организована проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Пять вагонов с авиационным топливом сошли с рельсов на территории четвертого парка станции Петербург–Московский–Сортировочная в ночь на 18 апреля в 01:35.
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