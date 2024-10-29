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Царьград

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Климатолог Карнаухов: в Петербурге будет холоднее, чем в Гренландии

Климатолог Карнаухов: в Петербурге будет холоднее, чем в Гренландии

В случае изменения течений океана, проходящих через Атлантику, климатические условия в Санкт-Петербурге изменятся настолько, что в городе станет холоднее, чем в Гренландии.

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