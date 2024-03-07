Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ДУРАКИ МЫ-КОЛИ О ЛЮСЕ НА КАЖДОМ КАНАЛЕ ТАК МНОГО. ИГНОРИРОВАТЬ ДОЛБОДЯТЛА, ТАК НЕТ АРЕСТОВИЧ,,АРЕСТОВИЧ,,,АРЕСТОВИЧ С...Люся - дура
  • Сергей Росси
    Дальше больше, скоро нах посылать будутОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...
  • Алекс Архипов
    Утрется. Не впервой.ОТ НАГЛОСТИ РАСТЕ...

Разобрали железную дорогу, построили укрепления, а русские не пришли

Разобрали железную дорогу, построили укрепления, а русские не пришли

Вопреки всем разумным рассуждениям и действительному уровню угрозы, истерия относительно возможного нападения со стороны России продолжает нарастать в странах Прибалтики.

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