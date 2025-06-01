📹⚡️Свежий репортаж противника о полевых тестах легких баражирующих боеприпасов, которые должны поражать цели на расстоянии 40–60 км и быть максимально простыми в производстве.
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📹⚡️Свежий репортаж противника о полевых тестах легких баражирующих боеприпасов, которые должны поражать цели на расстоянии 40–60 км и быть максимально простыми в производстве.