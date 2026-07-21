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Миллиарды, звезды эстрады и парик для маскировки: как сейчас живет основательница пирамиды «Властелина»

Миллиарды, звезды эстрады и парик для маскировки: как сейчас живет основательница пирамиды «Властелина»

В середине девяностых за судебными процессами над этой женщиной наблюдала вся страна. В зал заседаний её доставляли под конвоем, но она неизменно появлялась в дорогих мехах, золотых украшениях и с абсолютным спокойствием во взгляде.

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