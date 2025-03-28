В Московской области полицейские задержали рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого за хулиганство 39-летнего рэп-исполнителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии