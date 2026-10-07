США вступили в тайную войну против хуситов и получили последнее хуситское предупреждение.

Почему лидеры "Ансар Аллах" заявляют, что могут в любой момент перекрыть Баб-эль-Мандеб и для американцев? По мере того, как хуситы развивают все более успешное наступление на признанную столицу неподконтрольной части Йемена Аден, а их ракетные войска и части морских сил увеличивают свое влияние на крупнейший в мире торговый морской путь, в дело начинают всё больше втягиваться армии и разведки крупнейших держав.
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