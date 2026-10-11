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«Я не москвичка»: Ольга Парфенюк более десяти лет живёт в Москве и ведёт «Женский форум»

«Я не москвичка»: Ольга Парфенюк более десяти лет живёт в Москве и ведёт «Женский форум»

Ольге Парфенюк — 35. 2 августа 2026 года она отметила день рождения в статусе одной из самых узнаваемых комикесс страны: её «Женский форум» смотрят миллионы, монологи разбирают на цитаты.

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