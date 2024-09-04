Не может спать без обезболивающих: какой ценой Игорь Жижикин покорил Голливуд

Эксклюзивное интервью Игоря Жижикина. Как российский актер покорил Голливуд? И какой урок ему преподнесла Анджелина Джоли? Из-за чего не сложились три брака знаменитости? Поддерживает ли он общение с единственным сыном? И почему звезда кино не может спать без обезболивающих лекарств? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».