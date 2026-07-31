В Киеве началось масштабное шествие в поддержку Михаила Федорова

В Киеве прошло протестное шествие в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники акции призвали Владимира Зеленского вернуть его на должность и предоставить год для проведения реформ в оборонной сфере.
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