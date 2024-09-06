Беглов простился с конструктором Игорем Спасским

Губернатор выразил соболезнования его родным и близким В Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» 6 сентября состоялась гражданская панихида по его бывшему генеральному конструктору, Герою России, Почетному гражданину Петербурга, академику РАН Игорю Спасскому.
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