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Царьград

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Александр Скрябин сообщил о пожаре на АЗС в Ростове-на-Дону

Александр Скрябин сообщил о пожаре на АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло возгорание на автозаправочной станции и припаркованных автомобилях. Мэр города Александр Скрябин сообщил о нарушении норм пожарной безопасности и участии экстренных служб в ликвидации возгорания.

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