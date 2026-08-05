Александр Скрябин сообщил о пожаре на АЗС в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло возгорание на автозаправочной станции и припаркованных автомобилях. Мэр города Александр Скрябин сообщил о нарушении норм пожарной безопасности и участии экстренных служб в ликвидации возгорания.
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