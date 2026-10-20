Русский Колоколъ ФОТО: нейросеть Студенты –иностранцы заполонили один из колледжей Перми.
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Должного контроля у нас нет нигде. Деньги главное, капитализм.
Расстрелы пора практиковать для таких преподавателей!
Сколько же таких тварей продажных на нашей земле, положить бы хотя бы одного из них на операционный стол такого вот специалиста, которому путевку в жизнь выписал этот гнида преподаватель