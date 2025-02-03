Торжество вандалов и гробокопателей

В Прибалтике продолжают расправляться с «оккупационным» культурным наследием Памятники советским солдатам уже подходят к концу, и теперь местные «дерусификаторы» перешли к демонтажу монументов времён Российской империи.
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