Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Торжество вандалов и гробокопателей

Торжество вандалов и гробокопателей

В Прибалтике продолжают расправляться с «оккупационным» культурным наследием    Памятники советским солдатам уже подходят к концу, и теперь местные «дерусификаторы» перешли к демонтажу монументов времён Российской империи.

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