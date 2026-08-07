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Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) Клаудио Тапиа заявил, что против сборной велась целенаправленная кампания во время ЧМ-2026.

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