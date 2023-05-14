ВЕСТИ КРЫМ

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  • Леонид Ла Рошель
    10% - это резко? Рядом с Крымом лук подорожал на 90-100% - до 75-95 руб/кг и пока молчок, видимо используется другая ...В Крыму подорожал...
  • Фаина Юсупова
    Хоть бы кто-нибудь посоветовал людям,что это нельзя делать,проследить как то.Пенсионер из Сева...
  • Людмила Абрамова
    в курортный сезон...не угомоните в 22.00Федеральный закон...

Виртуозы с секаторами: как садовники Крыма преображают растения

Профессия садовника востребована в Крыму. Потребность в таких специалистах становится особенно актуальной перед курортным сезоном - в отелях, санаториях и парках приводят в порядок территории, стремясь создать красивые и комфортные ландшафтные зоны.

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