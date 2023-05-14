Виртуозы с секаторами: как садовники Крыма преображают растения

Профессия садовника востребована в Крыму. Потребность в таких специалистах становится особенно актуальной перед курортным сезоном - в отелях, санаториях и парках приводят в порядок территории, стремясь создать красивые и комфортные ландшафтные зоны.
Профессия садовника востребована в Крыму. Потребность в таких специалистах становится особенно актуальной перед курортным сезоном - в отелях, санаториях и парках приводят в порядок территории, стремясь создать красивые и комфортные ландшафтные зоны.
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