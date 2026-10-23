Царьград Коллаж Царьграда Телеканал Царьград начинает новый цикл публикаций региональных рейтингов.
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- Государевы люди н...
- Государевы люди н...
- Государевы люди н...
Будет отмашка верховного и Контроль за исполнением отмашки вплоть до расстрела, массовый вывоз болтающихся и семей мигров!!! Вот тогда может быть бунт и не состоится!!!
Чтобы что то делать-надо уметь делать, а с этим у нас большие проблемы!
Не надо изобретать велосипед, а сделать как в ОАЭ.
Идите лесом,"специалисты" из "Царь-града".