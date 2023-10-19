Светофоры на четырех перекрестках Иркутска отключены до вечера 19 октября

Из-за плановых работ на электрических сетях в Иркутске сегодня, 19 октября, не работают светофоры на четырех перекрестках: Седова – Пискунова, Седова – 4-я Советская, Карла Либкнехта – Пискунова, Партизанская – Пискунова.
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