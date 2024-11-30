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Тайвань готов обсудить передачу 2-нм технологии США после комментариев Трампа

Тайвань готов обсудить передачу 2-нм технологии США после комментариев Трампа

Всего через несколько недель после того, как один из тайваньских министров заявил, что передача компанией TSMC передовых технологических процессов, таких как N2 (2-нм класс), с Тайваня на зарубежные фабрики незаконна, другой министр заявил, что после выхода N2 в массовое производство во второй половине 2025 года можно будет обсудить вопрос о передаче узла дружественным демократическим странам, сообщает Economic Daily (по материалам Дэна.

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