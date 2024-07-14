Председатель СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту причинения мужчине смерти по неосторожности в Ставропольском крае

В эфире федерального телеканала сообщались обстоятельства смерти мужчины в городе Ставрополе. В сюжете отмечалось, что в настоящее время обвиняемый намеренно затягивает судебный процесс с целью избежать ответственности за совершенное преступление.
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