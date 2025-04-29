Полпред в УрФО Жога призвал уральцев воздержаться от долгих поездок в снегопад

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале призвал водителей из Свердловской и Челябинской областей соблюдать меры безопасности на дорогах в связи с обильным снегопадом.
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