Премьер Японии сделал строгое замечание сыну после скандала на вечеринке в резиденции

Посещение вечеринки издания «Сюкан бунсюн» в официальной резиденции премьера обернулось для наследника главы японского правительства Фумио Кисиды весьма неприятными последствиями.
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