Инфореактор

1 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Интересно, а когда в России можно будет жить комфортно на пенсию?Названы восемь ст...
  • Евгений Благородный
    Надо действовать на опережение. Взять да уничтожить всю укр-рулёжку.Welt: Путин наход...
  • Михаил Васильев
    Не нравится, езжай на Украину!Отдохнувшая в Абх...

Премьер Японии сделал строгое замечание сыну после скандала на вечеринке в резиденции

Премьер Японии сделал строгое замечание сыну после скандала на вечеринке в резиденции

Посещение вечеринки издания «Сюкан бунсюн» в официальной резиденции премьера обернулось для наследника главы японского правительства Фумио Кисиды весьма неприятными последствиями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх