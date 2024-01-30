Члены ВК НПКСК обсуждают вопросы содействия высококачественному развитию финансового сектора

Пекин, 29 января /Синьхуа/ -- Члены Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в понедельник обсудили усилия по содействию высококачественному развитию финансового сектора страны на совещании в Пекине.
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