Медики готовы стать наставниками молодых специалистов

Почти 80% российских медиков поддерживают идею допустить к работе с пациентами врачей-стажеров. При этом столько же потенциальных наставников не желают нести ответственность за возможные ошибки подопечных.
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