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SPLETNIK

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"Новый Джеймс Бонд". Иноагент Максим Галкин снялся в новой фотосессии

"Новый Джеймс Бонд". Иноагент Максим Галкин снялся в новой фотосессии

Максим Галкин* снялся в новой фотосессии, и его сравнили с Джеймсом Бондом. Снимки появились в инстаграме** 50-летнего шоумена.

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