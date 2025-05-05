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  • Anodtat
    Тан крысеныш, ты обрезан в мозгу, или в мозгах, или в мозге.Выбирай.Евреи,евреи кругом одни евреи.В Советском Союзе...
  • Алексей Тан
    А моих.... в заполярье заслали... . а деда ещё в 41-ом под Ленинградом убили... а бараки, построенные в до 50-тых.......Россия в величайш...
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Шантаж мировых лидеров, или «Зелёное небритое чмо» провоцирует Россию

Шантаж мировых лидеров, или «Зелёное небритое чмо» провоцирует Россию

Автор: Дмитрий Шевченко  Киевский режим стремится запугать приглашённых в Москву на День Победы высокопоставленных иностранных гостей Когда в конце апреля Москва объявила трехдневное перемирие на празднование 80-летия со Дня Победы, киевский режим не согласился на это предложение.

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