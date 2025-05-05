Автор: Дмитрий Шевченко Киевский режим стремится запугать приглашённых в Москву на День Победы высокопоставленных иностранных гостей Когда в конце апреля Москва объявила трехдневное перемирие на празднование 80-летия со Дня Победы, киевский режим не согласился на это предложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии